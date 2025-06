Flamengo planeja DM zerado antes do Mundial de Clubes

Expectativa do departamento médico do clube é que todos os jogadores estejam à disposição para o torneio; saiba detalhes da situação

Plata, que está com edema ósseo no joelho direito, retornou ao CT Flamengo sem dores após convocação polêmica para o Equador. O atacante fez um trabalho de fisioterapia neste sábado e seguirá fazendo exercícios de força. A expectativa é que se espere para estreia do Mundial de Clubes.

O médico do Flamengo , Dr. Fernando Sassaki, trouxe neste sábado (7) novidades importantes sobre os jogadores que estão sob cuidados do Departamento Médico. A poucos dias da estreia no Mundial de Clubes, a expectativa do clube é contar com reforços importantes já na primeira partida. O clube espera um DM “zerado” antes da viagem para o Mundial de Clubes.

Além dele, Nico De la Cruz está em boa evolução na lesão do joelho esquerdo. Houve um procedimento com ácido hialurônico. A ideia é que ele vá com o grupo treinar dois dias antes da estreia da competição mundial. A outra boa notícia fica com Allan. O volante, que estava com uma lesão na coxa direita, treinou com o grupo normalmente.

Por fim, Jorginho chegou bem ao Flamengo. Ele está em outra rotação, por voltar de férias. Treinou uma parte com o grupo e outra em separado neste sábado. Portanto, o jogador está apto a disputar o Mundial.

O Flamengo está no Grupo D do Mundial de Clubes, no qual estreia diante do Espérance de Tunis, no dia 16. Logo depois, o time comandado por Filipe Luís encara o Chelsea (ING), pela segunda rodada. Por fim, encerra a participação na primeira fase contra o Los Angeles FC (EUA).