Fifa aposta em tecnologia para modernizar o Mundial de Clubes

A Fifa anunciou neste sábado (7) as tecnologias que serão usadas no Mundial de Clubes, que acontece entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. O principal objetivo dessas inovações é tornar as operações mais simples e dar mais transparência às decisões. Entre as novidades estão câmeras nos árbitros e o uso de tablets pelos times.

LEIA MAIS: Dembélé vira dúvida no PSG para o Mundial de Clubes