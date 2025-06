Edições do Mundial de Clubes: quais deles a Fifa chancela?

Ao longo do tempo, muitos brasileiros conquistaram títulos com importância histórica e prestígio, especialmente em embates contra europeus / Crédito: Jogada 10

A proximidade do início do Mundial de Clubes da Fifa reacende um debate histórico. Afinal, quais times são considerados campeões mundiais pela entidade máxima do futebol? Durante muitos anos – mais especificamente entre 1960 e 2004 – houve a disputa da Copa Intercontinental. Esta colocava frente a frente os campeões da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa, torneios de maior prestígio do planeta. Atualmente, se disputa a Copa do Mundo de Clubes. Mas você sabia que antes mesmo disso houve outras competições para determinar o “melhor time do mundo”? O Jogada10 conta a história para você, Joganauta.

LEIA MAIS: Guia dos estádios do Mundial de Clubes; conheça todos Copa Rio (1951 e 1952) como Mundial? A história começa em 1950, ano da realização da Copa do Mundo no Brasil, a primeira sediada no país tupiniquim. O sucesso da quarta edição do Mundial fez com que surgisse uma ideia de uma competição parecida, mas para os clubes. Assim, a Copa Rio Internacional de 1951 foi idealizada pela CBD (Confederação Brasileira de Desportos), com apoio do governo brasileiro. Serviu como uma forma de mostrar ao mundo a força do Brasil no futebol. A ideia era reunir os melhores clubes da Europa e América do Sul, criando uma copa intercontinental entre campeões nacionais – algo inédito à época. Foram convidados times de prestígio, e a competição foi realizada em São Paulo e Rio de Janeiro, entre junho e julho de 1951. Quem venceu foi o Palmeiras em final contra a Juventus, em dois jogos no Maracanã (agregado de 4 a 3 para o Verdão). Décadas depois, houve disputa sobre seu status. Em 2014, e novamente em documentos de 2021 e 2024, a Fifa reconheceu oficialmente o torneio como o primeiro campeonato mundial de clubes. Embora com algumas ambiguidades anteriores.

Edição 1952 A Copa Rio de 1952 foi a segunda edição do torneio internacional de clubes organizado por dirigentes brasileiros com apoio da CBD (Confederação Brasileira de Desportos), mas sem chancela direta da Fifa. Reunindo oito equipes da Europa e América do Sul, o torneio teve jogos no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo vencido pelo Fluminense, que superou o Corinthians na final, no Maracanã. Assim como a edição de 1951, a Copa Rio de 1952 surgiu para reunir os campeões nacionais ou grandes clubes de diferentes países. No entanto, diferentemente de 1951, que foi reconhecida pela Fifa em 2014 como “primeiro torneio de clubes de caráter mundial” (reconhecimento com idas e vindas), a edição de 1952 nunca teve chancela oficial por parte da entidade máxima do futebol, apesar de seu valor histórico e do prestígio á época. Torneio Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer (1953) O Torneio Internacional de Clubes de 1953, conhecido como Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer, foi organizado pela CBD como sucessor da Copa Rio, mas com formato e nome distintos. Contando com grandes clubes da América do Sul e Europa, como Corinthians, Vasco, Fluminense, Hibernian (Escócia) e outros, teve partidas disputadas no Maracanã e no Pacaembu.

O torneio homenageava Rivadavia Corrêa Meyer, presidente da CBD à época da Copa Rio de 1951, e manteve a ambição de reunir os melhores clubes do mundo, funcionando como uma espécie de “mundial informal”. O campeão foi o Vasco, que venceu o Corinthians na final. Apesar da qualidade das equipes e da repercussão, a Fifa nunca reconheceu oficialmente o torneio como Mundial, nem o citou com o mesmo status da Copa Rio de 1951. Assim, o Torneio Rivadavia Corrêa Meyer de 1953 é considerado um importante evento internacional da época, mas não tem chancela da Fifa como Mundial. Torneio de Paris (1957-1959) Entre os torneios que marcaram a história dos embates intercontinentais no futebol, o Torneio de Paris ocupa um lugar de destaque. Disputado pela primeira vez em 1957, foi durante um bom período um dos eventos amistosos mais prestigiados do mundo, especialmente entre 1957 e 1959, quando a própria Fifa via com bons olhos esse tipo de competição internacional, mesmo sem lhe conferir caráter oficial. A partir de 1960, a Copa Intercontinental chegaria para ocupar este espaço. Assim, a primeira edição contou com épico título brasileiro. O Vasco chegou como o principal time da América do Sul para enfrentar o bicampeão europeu Real Madrid. Com uma vitória por 4 a 3 diante de mais de 65 mil pessoas no Parc des Princes, em Paris, o time carioca encantou o mundo, sendo o primeiro campeão do torneio.

Apesar de não considerar tal conquista um “Mundial”, a Fifa deixa espaço em seu site oficial para contar a história, afirmando que o duelo foi o “mais notável” antes do surgimento da Copa Intercontinental. “O mais notável foi o encontro entre o Real Madrid, campeão europeu, e o Vasco da Gama, campeão brasileiro, em 1957, no Torneio de Paris. A dupla protagonizou uma partida altamente significativa, que refletiu as possibilidades que se avizinhavam”, diz o site oficial da Fifa. Copa Intercontinental (1960-2004) A citada matéria segue, explicando que três anos depois da disputa vencida pelo Vasco houve a criação da Copa Intercontinental por parte da Conmebol em conjunto a Uefa. A ideia surgiu logo após a consolidação da Taça dos Campeões Europeus (hoje, Liga dos Campeões da Uefa) e da Copa Libertadores da América, que estrearam, respectivamente, em 1955 e 1960. O objetivo era colocar frente a frente os campeões dos dois principais continentes do futebol de clubes, Europa e América do Sul, em uma disputa de ida e volta.