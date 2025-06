Dorival e Ancelotti se encontram antes de treino da Seleção Brasileira

Ex-treinador do Brasil e hoje no comando do Corinthians, desejou boa sorte ao italiano no comando da Canarinho

O CT Joaquim Grava protagonizou neste sábado (07/6), um encontro entre ”passado e presente”. Afinal, o ex-técnico da Seleção Brasileira e hoje no Corinthians, Dorival Júnior, se encontrou com Carlo Ancelotti, atual comandante do Brasil. A CBF divulgou imagens da dupla, que teve uma breve conversa antes do treinamento da Canarinho.

Dorival Júnior, demitido da Seleção Brasileira no dia 28 de março, aproveitou que a Amarelinha estava no CT do Corinthians para reencontrar funcionários e jogadores com quem trabalhou na CBF. O Brasil já havia treinado no centro de treinamento do Timão em dias anteriores. Contudo, as datas não coincidiram com a presença do treinador corintiano no local.

Em uma conversa rápida, Dorival Júnior desejou boa sorte para Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira e trocaram algumas ideias. Depois, o italiano comandou a atividade do Brasil, visando o embate contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10/6), às 21h45, na Neo Química Arena.

Com 22 pontos, o Brasil segue na quarta colocação na tabela das eliminatórias. Se vencer e a Venezuela perder para o Uruguai, a Seleção estará classificada para a Copa do Mundo de 2026.

