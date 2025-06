Com gol de Memphis Depay, Holanda vence a Finlândia em estreia nas Eliminatórias

Laranja Mecânica garante vitória fora de casa e conquista os primeiros pontos no Grupo G rumo à Copa do Mundo de 2026

A Holanda deu o primeiro passo em busca da classificação para a Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (7), a Laranja Mecânica venceu a Finlândia por 2 a 0, em sua estreia nas Eliminatórias. O duelo aconteceu no Estádio Olímpico de Helsinque, pela 3ª rodada do Grupo G. Memphis Depay, atacante do Corinthians , e Dumfries, lateral-direito da Inter de Milão, anotaram os gols da vitória ainda na primeira etapa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa maneira, a Holanda somou os primeiros três pontos e subiu para a terceira posição do Grupo G. A Polônia, com duas vitórias em dois jogos, é a líder com seis pontos, enquanto a Finlândia segue na segunda posição, com quatro pontos em três jogos. Lituânia, com dois, e Malta, com um, completam a chave.