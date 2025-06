Brasil realiza mais um treino visando o Paraguai. Veja a provável escalação

Seleção realizou mais uma atividade no CT Joaquim Grava que contou com o encontro entre Dorival Júnior e Carlo Ancelotti

O Brasil realizou mais um treino na tarde deste sábado (07/6), no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O técnico Carlo Ancelotti contou com todos os seus convocados e ensaiou o time que deve encarar o Paraguai, na próxima terça-feira (10/6), na Neo Química Arena, pela 16° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.