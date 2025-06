Bayer 04 Leverkusen fará pré-temporada no Rio de Janeiro

A equipe vai embarcar para o Brasil entre os dias 14 e 24 de julho e vai realizar os treinos no centro de treinamento do Flamengo. Além disso, está previsto um amistoso, mas sem maiores informações.

O Bayer 04 Leverkusen vai realizar a sua preparação para a temporada 2025/26 no Rio de Janeiro. Dessa forma, o clube campeão alemão e da Copa da Alemanha de 2024 será o primeiro da Bundesliga a realizar sua pré-temporada na América do Sul.

“Estamos muito animados para começar a preparação em um ambiente novo e empolgante. O clima nesta época do ano nos favorece, e as condições de treino no centro de alto rendimento do Flamengo são excelentes. Além disso, a paixão pelo futebol no Brasil é incomparável e inspiradora. Queremos absorver essa energia para encarar a próxima temporada da Bundesliga com força total”, disse Simon Rolfes, diretor esportivo do Bayer 04.

Vale ressaltar, portanto, que pré-temporada no Brasil é mais uma ação dentro de um conjunto de atividades estratégicas no país. O Bayer 04 Leverkusen já esteve em território brasileiro durante o Tour da Taça 2024, em colaboração com a Bayer Brasil.

O Bayer 04 já teve mais de 20 brasileiros defendendo o clube Milton Queiroz da Paixão, conhecido como Tita, foi o primeiro. Ele se transferiu para Leverkusen em 1987. Outros nomes como Paulo Sérgio Emerson, Lúcio, Jorginho e Zé Roberto, Renato Augusto, Juan e Wendell também defenderam o clube alemão. No elenco atual, o lateral Arthur representa o Brasil.