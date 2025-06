Bahia x Náutico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Bahia e Náutico se enfrentam neste sábado, às 17h30 (de Brasília), pela última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. A partida será na Arena Fonte Nova, em Salvador. A boa notícia para o Náutico é que o Bahia, já classificado com 13 pontos, deve entrar em campo com um time reserva, mesmo jogando em casa. Já o Náutico, atualmente em quinto lugar com 8 pontos, vai com força máxima, pois precisa vencer para ter chance de avançar às quartas. Além disso, o time pernambucano torce para que um entre CSA, Confiança ou Ceará não vença seu jogo.

A Voz do Esporte fará a cobertura completa da partida, com pré-jogo a partir das 16h (de Brasília), sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.