Atacante Giovane está de saída do Corinthians

Dessa forma, com o acordo recente, o atacante, formando nas categorias de base do Timão, não vai mais comparecer ao CT Joaquim Grava para participar das atividades do elenco comandado por Dorival Júnior.

Giovane entrou em atrito com a diretoria do Corinthians desde o ano passado, por conta das tentativas de renovação. Por fim, o jogador não aceitou a proposta final do clube para renovar o contrato que termina no dia 31 de julho. O Corinthians, portanto, aproveitou a Data Fifa para antecipar a saída do atacante de 21 anos.

Aliás, o clube o retirou dos planos quando o técnico ainda era Ramón Díaz que deixou de relacioná-lo em outubro por conta da indefinição de futuro. Com isso, o atacante chegou a ficar mais de 100 dias sem atuar.

No entanto, nesta temporada, voltou a ser relacionado no confronto contra o Novorizontino, pelo Paulistão. Ele entrou na partida e ainda deu assistência para o gol de Alex Santana, que garantiu a vitória do Timão. O último jogo de Giovane pelo Timão foi na derrota por 2 a 1 para o Huracán, na primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

