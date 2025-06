Richarlison admite não ser o favorito na Seleção: ‘Faz parte’

“Faz parte. Às vezes a gente não é o favorito do torcedor, dos comentaristas, mas faz parte. O Ancelotti me conhece muito bem então sabe que sou um cara trabalhador. O importante é estar focado aqui na Seleção, nos treinamentos, e é isso. É continuar treinando para que no próximo jogo eu possa fazer um jogo melhor”, disse Richarlison.

O retorno de Richarlison para a Seleção Brasileira

O centroavante não era convocado para Seleção desde a Data Fifa de março de 2024, com Dorival Júnior. Contudo, na ocasião, sequer entrou em campo. A última partida pela Amarelinha aconteceu em março de 2023, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Assim foram mais de dois anos sem atuar pelo Brasil.

“A partir do momento que voltei lá no Tottenham da minha lesão, consegui pegar uma sequência boa. O treinador lá do Tottenham conseguiu dar uma segurada nos jogos como estávamos vivo na Europa League ele decidiu poupar alguns jogos. A partir daquele momento que eu me recuperei da lesão, sabia que poderia estar de volta à Seleção e foi quando o professor me ligou e falou que contava comigo. Foi um momento de felicidade e como falei agora é ouvir o professor mais ainda”, finalizou Richarlison.

