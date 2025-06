Raphinha, do Barcelona, é eleito o melhor jogador da temporada pela La Liga

Após atuações consistentes, Raphinha ganhou uma premiação importante pelo Barcelona. Afinal, a La Liga o elegeu como melhor jogador da temporada 2024/25, à frente de Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Vini Jr., entre outros concorrentes. “Raphinha desempenhou um papel significativo no sucesso da equipe de Hansi Flick. O brasileiro se destacou com seu jogo, e seus gols e assistências foram fundamentais para os blaugranas. Ele marcou um total de 18 gols nesta temporada e deu 9 assistências, destacando-se em todas as partidas que foram cruciais para o título”, frisou a Federação.

Dessa forma, o brasileiro estufou a rede em 18 oportunidades pela competição nacional, com nove assistências, e se tornou bicampeão da La Liga, assim como levantou as taças da Copa e da Supercopa da Espanha. Além disso, também foi o artilheiro da Champions League, com 13 tentos marcados e empatado com Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund. No geral, o atacante teve 34 gols e 25 assistências em 56 confrontos.