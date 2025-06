Jornal identifica marca de Ancelotti, mas cita ‘falta de recompensa’ da Seleção Brasileira

Brasil empatou sem gols com o Equador na estreia do técnico italiano, que tem como uma das metas recuperar a 'moral brasileira' / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira iniciou um novo capítulo sob comando de Carlo Ancelotti, mas encontrou limitações familiares no empate sem gols com o Equador, fora de casa. Embora tenha sofrido ausência de criatividade ofensiva, o Brasil mostrou disciplina tática. Uma atuação nota “sombra do que já foi” na análise da imprensa europeia. O duelo da noite da última quinta-feira (05), em Guayaquil, ocorreu, sobretudo, sob o peso da expectativa por indícios do DNA de Ancelotti. Porém, o italiano estreou diante de uma equipe sólida, que lidera o torneio em números defensivos. O Equador sofreu apenas cinco gols em quinze partidas até o momento. Mesmo com contexto, esperava-se, ao menos por parte da mídia esportiva, mais da Canarinho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O site espanhol Iusport valorizou o início da nova era sob o comando de Ancelotti, mas apontou deficiências preocupantes. “Brasil mostra a marca de Ancelotti, mas sem recompensa diante de um Equador sólido”, estampou o título da matéria. A análise indicou que o técnico aplicou um modelo clássico, com bloco compacto, marcação alta e transições verticais. No entanto, o jogo perdeu coerência com o passar dos minutos, até a equipe recuar e ser pressionada. Para o periódico, “a Canarinha empatou com um futebol dilucido e carente da magia que há anos abandonou a pentacampeã do mundo”. O texto ainda destacou a atuação de Vini Jr e elogiou a estreia segura do jovem Estevão. Ao justificar as mudanças na etapa final, Ancelotti afirmou: “Para dar energia ao time”. Em sua coletiva, o técnico classificou a estreia como “muito especial”, elogiando o esforço coletivo. Seleção sob o prisma da mídia internacional O La Razón, por sua vez, reconheceu os desafios do cenário. “Ancelotti já sabe o que o espera. Time bom na defesa, mas sem nada a oferecer no ataque”, destacou o artigo. Além disso, observou que a equipe demonstrou organização, mas não conseguiu reagir após perder o controle da partida.

“O campo ruim, a altitude e a intensidade do adversário formaram um ambiente difícil. Porém o Brasil revelou fragilidade criativa”, analisou o veículo espanhol. No Reino Unido, a BBC News classificou a atuação como “sem brilho”, enquanto o jornal argentino Olé adotou tom mais compreensivo. “Longe de ter o talento individual e a hierarquia de anos anteriores, o time atual não tem nada a perder. Sem estrutura, enfrenta enormes dificuldades. E esse é o principal desafio de Ancelotti”, analisou o veículo sul-americano. Na Itália, país natal do técnico, o Corriere dello Sport reconheceu que “essa não foi a estreia que Carlo Ancelotti esperava”. O jornal apontou a agressividade equatoriana como fator complicador e lamentou a falta de fluidez nas movimentações ofensivas do Brasil.