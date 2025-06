Jorginho celebra primeira chance no Brasil: ‘Queria viver isso’

Jorginho chegou. O volante desembarcou nesta sexta-feira (6) no Rio de Janeiro, realizou exames médicos e assinou contrato de três anos com o Flamengo. Apesar dos 33 anos, esta é uma experiência inédita na carreira. Afinal, ele praticamente começou no exterior e nunca atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Portanto, será a primeira vez.

“Uma trajetória que começou lá fora. Nunca tive a oportunidade de jogar no Brasil e era uma vontade que eu tinha. Acredito que chegou o momento certo, depois de tantos anos. Poder deixar minha marca no país onde nasci, onde minha família mora, onde tenho muitos amigos, e ter a oportunidade de estar perto deles, era algo que queria viver. Chegou o momento certo e no clube certo”, disse.