Internacional abre negociações com zagueiro Rafael Tolói

Zagueiro está livre no mercado após deixar a Atalanta, da Itália, e preencheria lacuna no elenco com a provável saída de Rogel

O Inter pode estar próximo de seu primeiro reforço nesta janela de transferências. Trata-se do zagueiro Rafael Tolói, que está livre no mercado após deixar a Atalanta após dez temporadas na Itália. Com a necessidade de reforçar seu setor defensivo, o clube gaúcho já abriu negociações com os representantes do atleta. A informação é do jornalista Lucas Collar.

A viabilidade financeira pelo fato de não precisar ter despesa com outro clube pela transferência também é um detalhe que agrada à diretoria do Internacional. No caso, as partes precisariam chegar em um acordo apenas com relação ao salário e eventuais luvas. A zaga do Inter ficará com uma vaga em aberto pela saída de Agustín Rogel. Isso porque, o defensor uruguaio não correspondeu às expectativas e dificilmente permanecerá no elenco, seja em uma renovação de empréstimo ou em uma transferência em definitivo.