Flamengo reúne cantores e grava cânticos de torcida para embalar Mundial

Ivo Meireles, Buchecha e MC Coringa produzem trilha sonora especial para acompanhar a campanha do Rubro-Negro nos Estados Unidos

O Flamengo está a poucos dias de entrar em campo pelo Mundial de Clubes. Assim, o clube pretende lançar uma trilha sonora à altura da sua torcida. Os cantores Ivo Meireles, Buchecha e MC Coringa se reuniram em estúdio para gravar uma trilha especial que vai acompanhar a campanha do clube nos Estados Unidos.

A iniciativa celebra a conexão única entre o Flamengo e sua torcida, levando para o mundo o som que embala as arquibancadas do Maracanã. Eles gravaram o hino oficial do clube e duas das músicas mais marcantes cantadas em jogos históricos, o “Grito da Nação” e “Ó Meu Mengão”.