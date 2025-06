Corinthians tem conversas avançadas para contratar Igor Vinícius, do São Paulo

Lateral-direito seria um pedido do técnico Dorival Júnior, que gostaria de mais um jogador no setor para o restante da temporada

O Corinthians tem negociações avançadas para contratar o lateral-direito Igor Vinícius, do São Paulo. O lateral-direito, que neste momento se recupera de uma lesão na lombar, perdeu espaço com Luis Zubeldía e virou terceira opção no setor. Assim, uma mudança de ares é vista com bons olhos pelo jogador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além do Corinthians, outras equipes como Santos, Fortaleza e Vasco também demonstraram interesse e abriram conversas pelo lateral. Contudo, o Timão está na frente por já estar tratando sobre valores há mais tempo. O Cruz-Maltino, neste momento, é o único que foi recusado.

Igor Vinícius tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2025 e não recebeu nenhum contato para renovar seu contrato. Ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça no final do ano, mas tem um acordo com a diretoria do Tricolor para deixar o clube no meio do ano em caso de oferta.

Pedido do técnico do Corinthians

A chegada do lateral é um pedido de Dorival Júnior com quem já trabalhou justamente no São Paulo, em 2023. Atualmente, o treinador tem apenas Matheuzinho como opção, tendo que improvisar Félix Torres no setor em determinas ocasiões.

Aliás, Igor Vinícius ainda não está pronto para voltar aos gramados. Ele sofreu uma pancada na lombar na partida contra o Ceará e precisa de 3 a 4 semanas para estar 100% para treinar com o elenco. A expectativa é de que em mais uma semana ele termine o processo de fisioterapia e comece os trabalhos em campo para recondicionamento físico.