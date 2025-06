Com exceção do gol, Santos mira reforços em todos os setores

Lateral direita, zaga, meio de campo e, principalmente, ataque, são as preocupações de Alexandre Mattos no Peixe

Alexandre Mattos chegou ao Santos com uma missão difícil: buscar reforços pontuais para um time que está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Por isso, os contatos do novo executivo de futebol do clube podem ser fundamentais nessa busca. No geral, somente a posição de goleiro não preocupa o clube.

Logo ao chegar, Mattos avaliou o elenco e afirmou que o grupo é forte, mas reconheceu a necessidade de contratar novos jogadores. Ele sabe que precisa fazer uma boa janela de negociações no segundo semestre. Um dos setores que mais preocupa é o ataque. Benjamín Rollheiser vem atuando bem, mas Guilherme ainda não rendeu em 2025 e pode ser negociado. Gabriel Veron, que seria devolvido ao Porto, deve permanecer.