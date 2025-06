Andorra x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam pela 3ª rodada do Grupo K das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

A bola volta a rolar nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (7), Andorra e Inglaterra se enfrentam às 13h (de Brasília), no Estádio RCDE, casa do Espanyol, em Barcelona, na Espanha. O duelo é válido pela 3ª rodada do Grupo K e os ingleses tentam manter os 100% de aproveitamento na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).