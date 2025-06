Vini Jr diz estar feliz com Ancelotti no Brasil e convoca torcida: ‘Copa é logo ali’

Vini Jr e Carlo Ancelotti é uma parceria que já dura anos. Agora, esta sincronia vem acontecendo com a Seleção Brasileira. Após o empate sem gols contra o Equador nesta quinta-feira (05/6), em Guayaquil, pela 15° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o camisa 10 da Canarinho fez questão de elogiar o italiano e pediu paciência.

“Vamos com força máxima, jogar em casa é sempre bom. Faz tempo que não jogamos em São Paulo. Estou feliz em jogar lá, espero que saia com a vitória”, finalizou.

“Estou muito feliz com o Ancelotti junto da gente. Sempre falei que foi o melhor treinador que pude trabalhar, claro que ele ainda não teve tempo para mostrar seu trabalho, seu plano de jogo. Todo mundo tem que seguir junto, feliz, porque a Copa do Mundo é logo ali e temos que estar juntos para fazermos um excelente fim de Eliminatórias”, falou Vini Jr.

O atacante disse estar muito feliz por seguir trabalhando com o treinador. Mas quer ver a Seleção entrosada rápida visando a próxima Copa do Mundo.

Com o resultado, o Brasil se manteve na quarta colocação, com 22 pontos somados, enquanto o Equador segue na segunda posição, com 24 pontos. Na próxima rodada, a Seleção Brasileira, encara o Paraguai, que está na terceira posição, com 24 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.