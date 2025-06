Simone Inzaghi é contratado pelo Al-Hilal, ex-clube de Neymar

Após deixar o comando da Inter de Milão, vice-campeã da Champions, técnico italiano fecha contrato com clube árabe

Vice-campeão da Champions pela Inter de Milão, Simone Inzaghi terá um novo desafio na carreira. Afinal, o Al-Hilal, ex-clube de Neymar, anunciou nesta quarta-feira (5), a contratação do treinador italiano. O clube saudita informou que Inzaghi assina contrato por dois anos, portanto, até a temporada 2026/27.

A goleada por 5 a 0 para o PSG, na final do torneio continental, disputada no último sábado, corroborou para a decisão de Inzaghi em deixar o clube de Milão. O aníncio do Al-Hilal, aliás, ocorre apenas quatro dias após a derrota por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain na final europeia.