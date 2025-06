Seleção Brasileira volta ao Isidro Romero Carbo após mais de 30 anos

Brasil mede forças com o Equador, nesta quinta-feira, às 20h, pelas Eliminatórias, no estádio em que não atua desde julho de 1993

Os dois confrontos anteriores, no estádio cuja capacidade é de cerca de 60 mil pessoas, aconteceram em 1993. Em 27 de junho, a Amarelinha empatou por 1 a 1 com a Argentina. O duelo foi pelas quartas de final da Copa América, mas a seleção perdeu, nos pênaltis, por 6 a 5. Müller anotou o gol brasileiro no tempo regulamentar.

A Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias para a Copa de 2026 nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília) , na estreia do técnico Carlo Ancelotti. Nesse sentido, os comandados do Brasil voltam ao Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, após mais de 30 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pouco menos de um mês depois, a Canarinho empatou sem gols, com o Equador, pelas Eliminatórias da Copa de 1994, no dia 18 de julho. Este estádio teve sua inauguração em 27 de dezembro de 1987, que contou com a presença de Pelé para o amistoso entre o Barcelona de Guayaquil e o espanhol Barcelona (vencedor do duelo por 1 a 0).

“Em meu país, o Brasil, está o maior estádio do mundo, o Maracanã, mas este de Barcelona é o mais bonito do mundo”, elogiou, o rei do futebol, na ocasião.

Por fim, ao longo da história, o Monumental recebeu três finais de Libertadores, em 1990, 1998 e 2022. Edição nas quais o Olímpia-PAR, Vasco e Flamengo se sagraram campeões, respectivamente.