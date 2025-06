São Paulo entra em acordo com Sassuolo por dívida e tenta novo empréstimo por Ruan

Tricolor devia R$ 1,2 milhão pelo empréstimo do zagueiro e quitou parte do montante à vista. Agora, tenta manter o jogador por mais um ano

O São Paulo e Sassuolo chegaram a um acordo nos últimos dias para o pagamento da dívida do Tricolor por conta da contratação do zagueiro Ruan. O jogador chegou emprestado pela equipe da Itália por 190 mil euros (R$ 1,25 milhão na cotação atual).

Por conta da dívida, o Sassuolo foi à Fifa para notificar o Tricolor e cobrar o pagamento. Assim, as duas diretorias se reuniram para definir o imbróglio e entraram em acordo para o finalizar o débito.

Mesmo com o fim da pendências, Ruan tem futuro incerto no Tricolor. Afinal, o zagueiro tem contrato somente até 30 de junho e, no momento, o São Paulo não tem condições financeiras para arcar com a compra do jogador, no valor de R$ 27 milhões.

São Paulo tenta novo empréstimo com o Sassuolo

Assim, o clube tenta prorrogar o empréstimo do defensor por mais uma temporada, com metas fáceis de serem batidas, para que a negociação seja finalizada em junho de 2026.