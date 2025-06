Santos fará jogo-treino com a Portuguesa Santista no sábado

Equipes se enfrentarão no CT Rei Pelé; Cleber Xavier vai aproveitar para fazer testes na equipe, mas não poderá contar com todos os jogadores

No próximo sábado (7), o Santos fará um jogo-treino contra a Portuguesa Santista, no CT Rei Pelé. A atividade servirá para o técnico Cleber Xavier testar e rodar o elenco. O próximo compromisso oficial, no entanto, será no dia 12, contra o Fortaleza, no Castelão.

Cleber Xavier não terá com o volante Tomás Rincón e o atacante Soteldo, convocados para defender a Venezuela nas Eliminatórias. Além deles, o lateral-direito JP Chermont e o atacante Deivid Washington também serão desfalques. Ambos estão com a Seleção Brasileira sub-20, que enfrenta o Egito em amistosos preparatórios para o Mundial da categoria, em setembro.