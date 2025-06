Santos anuncia Alexandre Mattos como novo executivo de futebol

O Santos anunciou, nesta quinta-feira (5), a contratação de Alexandre Mattos. Ele vem do Cruzeiro, onde era o CEO do clube, e chega para assumir o cargo de executivo de futebol do Peixe.

Agora, Mattos ocupará a função exercida no Santos por Pedro Martins, que pediu demissão na última semana. O profissional chega como uma aposta para o Peixe ser produtivo na próxima janela de transferências. Afinal, o clube conta com a experiência do novo dirigente para fazer readequação no elenco, com chegada e saída de jogadores.