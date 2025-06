Ronaldo e Thiago Maia disputam a vaga de Fernando no Inter

O técnico Roger Machado precisará solucionar mais um problema de lesão no Inter nesta temporada. Afinal, o time não contará com o meio-campista Fernando por cinco meses, no mínimo. Em uma perspectiva mais pessimista, o seu retorno pode ocorrer somente em 2026 pela grave lesão no joelho direito. O desfalque será impactante pela eficiência do jogador nos passes e pela proteção que concede ao setor defensivo.

Assim, Ronaldo e Thiago Maia despontam como os principais candidatos a substituto imediato. Fernando sofreu a lesão no joelho no último compromisso do Colorado, na derrota para o Fluminense, no Brasileirão. Na ocasião, a escolha do comandante foi pelo camisa 29. Apesar disso, em outras situações que Fernando foi baixa, a preferência foi pelo camisa 16. Isso porque, na análise de Roger Machado, ele se adequa melhor à função de primeiro volante.