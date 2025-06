Presidente do Santos crê em renovação de Neymar e confirma procura do Fluminense

“Podemos pontuar hoje alguns avanços, coisas muito positivas. Nada definitivo no sentido da continuidade até a Copa [do Mundo de 2026], mas [há] avanços acontecendo. […] O cenário hoje é esse. O contrato atual está equacionado, resolvido entre Santos e Neymar. Agora avançamos de forma direta para que a gente discuta uma nova fórmula do contrato. Uma nova repaginada. Avançamos consideravelmente no sentido de outro formato para ficar um ano a mais no Santos”, disse ao programa ‘Seleção Sportv’.

“As conversas que estamos tendo são muito abertas. Se eu percebesse que nós tivéssemos alguma dificuldade: “ah, o jogador tem alguma chance de jogar no Brasil por outro clube”, eu particularmente não acredito. É um sentimento que pode ser um erro, mas, pelo o que eu conheço do Neymar, conheço o pai, o staff, acho isso uma possibilidade quase que nula. Existe hoje interesse no mercado internacional? Isso é óbvio que sim, já existia quando ele veio, nós sabíamos e foi mostrado a nós as possibilidades de propostas que existiam naquele momento para ele permanecer em clubes sem voltar ao Brasil”, destacou.

“Nós só tivemos concretamente uma única proposta para que o Neymar disputasse a Copa do Mundo de Clubes, que foi o Fluminense. Procurou a mim e pediu para conversar com Neymar”, confirmou o mandatário.

Pagamento do Santos por Neymar

O dirigente afirmou que houve alongamento do pagamento da exploração da imagem do camisa 10 à NR Sports até o fim de seu mandato, em dezembro de 2026. Assim, o Peixe tem de repassar cerca de R$ 85 milhões para a empresa de Neymar pai e Nadine, mãe do jogador, pelos novos patrocínios e explorações comerciais referentes ao atual contrato do atacante, válido até 30 de junho.

“Eu sou bem objetivo: acredito que tenham pontos muito relevantes nas colocações do pai do Neymar, assim como também outras ele, na emoção, tenha feito de forma precipitada. Não estar preparado para usar certos termos. Isso não vem ao caso agora, não interfere na nossa relação, de confiança mútua. Todos sabem da história que temos juntos e com o Santos desde a base. Podemos pontuar alguns avanços, nada definitivo no sentido da continuidade até a Copa do Mundo. A prioridade dele e do clube: o contrato vigente tem cláusulas com valores deveriam ser apurados, estamos chegando próximos ao término do vínculo”, disse antes de complementar.

“Com os valores hoje que o Santos obteve com parceiros e patrocínios e cláusulas, nós conseguimos chegar a um denominador comum. Valor que estava sendo calculado pelo financeiro e marketing. Já iniciamos, há duas semanas, esse diálogo com as equipes que fazem parte da NR Sports, chegamos a uma conclusão favorável. Alongamos os valores a Neymar e Santos pagará até o fim da minha gestão. Faz com que a gente avance em outros pontos. Isso está resolvido. Não temos pendência ou dúvida”, destacou.