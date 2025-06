Presidente do CSA define local do jogo contra o Vasco, pela Copa do Brasil

Decisão pelo Estádio Rei Pelé, na capital alagoana, ocorre após grande mobilização da torcida do Azulão

Depois de dias de incertezas, Mirian Monte, presidente da CSA, confirmou, nesta quinta-feira (5), que a partida entre CSA e Vasco, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, será no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Anteriormente, ela havia informado que o clube estudava a possibilidade da venda do mando de campo.

“O CSA recebeu propostas para mandar esse jogo em outros lugares, e o momento que o clube se encontra é de recuperação judicial. Não é fácil. Chegamos às oitavas da Copa do Brasil e, dos 92 clubes, restaram 16 e o CSA é um deles. Mas existe o fator esportivo, a torcida impulsiona o time. Assim, apostar na presença do torcedor é a opção”, declarou a mandatária do clube alagoano.