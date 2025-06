Paiva destaca paciência após bom momento do Botafogo e minimiza ‘despedida’ de Igor Jesus

Treinador ainda conta com o atacante para o Mundial de Clubes e evitou falar sobre a despedida do jogador

Após um começo de trabalho tumultuado, Renato Paiva chega ao Mundial em um bom momento. Além de ocupar a parte de cima da tabela do Brasileirão, o Botafogo está classificado na Libertadores e na Copa do Brasil. Para o português, isto é fruto da paciência no processo e os dados apresentam uma expectativa positiva da campanha alvinegra.

O Botafogo fechou bem sua participação na temporada antes do Mundial de Clubes. Na noite desta quarta-feira (04), o Fogão venceu o Ceará por 3 a 2 e vai para o torneio nos Estados Unidos dentro do G6 do Campeonato Brasileiro.

“É o resultado da paciência que muitas pessoas têm para analisar esses trabalhos. Não sei porque que o trabalho de um treinador tem que ser analisado de uma forma e o de uma área qualquer, como um jornalista, é analisado com tempo. No começo foi difícil, é verdade, também o ponto mais difícil jogar fora do que em casa. É o melhor começo de campeonato em casa desde que John Textor chegou aqui. O campeonato não acaba aqui e nem perto disso, mas são dados que confirmam que é preciso de um pouquinho de paciência para que os treinadores possam passar as ideias, para que os jogadores possam se adaptar”, enfatizou.

A vitória acabou marcando a despedida de Igor Jesus do Nilton Santos. Apesar do clima de comoção, Paiva não vê a situação como uma despedida, já que o atacante estará com o clube no Mundial de Clubes. Além disso, o treinador demonstrou otimismo com a janela de transferência que o Alvinegro está preparando.

“O Igor ainda vai jogar o Mundial de clubes. Para mim não há despedida nenhuma hoje. Quero ver o Igor, todos os que aqui estão e possivelmente ver os novos. Ali dentro eu vi o Montoro, já foi apresentado, já é nosso jogador. Tenho certeza absoluta que o elenco será reforçado. Se vierem os jogadores que estamos à espera teremos um Botafogo mais forte e mais experiente”, ressaltou.

Motivação para o Mundial

Prestes a encarar o grande desafio da carreira, Renato Paiva mostra tranquilidade, principalmente quanto ao motivacional do elenco. Para o treinador, não há jogo melhor para um técnico do que jogos onde os jogadores estarão expostos para o mundo inteiro.