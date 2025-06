Paiva ainda não vê dupla uruguaia do Botafogo na condição ideal

Santi e Mastri participaram do primeiro gol alvinegro. Técnico explica alteração que deixou muita gente confusa no Colosso do Subúrbio

O meia-atacante Santi e o centroavante Mastriani foram personagens na vitória do Botafogo sobre o Ceará por 3 a 2 , nesta quarta-feira (5), no Estádio Nilton Santos, em duelo que completou, enfim, a décima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Afinal, no 1 a 0 para o Fogão, ainda no primeiro tempo, o primeiro se livrou da marcação e chutou para a defesa do goleiro visitante. Bem-posicionado na área, o segundo apanhou o rebote e correu para o abraço.

“Na Vila Belmiro, tive uma dúvida até o último momento se jogava com um ‘9’ ou dois. Acabei decidindo jogar somente com um porque o Mastriani não apresentava plenas condições. Preferi colocá-lo mais à frente, com o jogo em andamento, do que pelo Santi desgastado. Portanto, tem essa questão de adaptação, mas eles estão dando sinais de melhoras. O Santi ficou cada vez mais solto. O Mastriani acabou fazendo um gol, que ele sabe fazer, que faz tanto aqui no Brasil”, afirmou.

O português até pensou em colocar Mastriani de início, contra o Santos, no domingo passado (1), na Vila Belmiro. Mas recuou da ideia e ficou somente com Rwan no comando de ataque e referência de área (Jesus havia sido poupado).

“Os dois tiveram lesões no momento em que estavam em adaptação e crescimento. Santi, inclusive, teve uma lesão com uma recuperação mais demorada. Essa adaptação de quem vem de um campeonato de fora foi mais demorada. Quando contamos com o Santi, dando a ele mais minutos, houve a lesão. É normal que ele tenha uma exibição irregular, uma insegurança nas situações de um contra um. Porque essa adaptação foi justamente interrompida por uma contusão. O Mastri, pelo menos, já conhecia o futebol brasileiro, então, teve uma adaptação mais acelerada. Quando nós o colocamos na partida contra o Fluminense, em que fizemos uma exibição de grande qualidade, acabou com o mesmo problema do Santi. Parou e agora está voltado a se recuperar aos poucos”, lembrou.

Redenção dos uruguaios? Até pode ser. No entanto, segundo o técnico Renato Paiva, os dois ainda não estão 100% e, portanto, fora das condições que o chefe exige. O próprio Mister explicou o histórico recente dos charrúas após a pergunta da equipe de reportagem do Jogada10 .

O que foi isso, Paiva?

O Nilton Santos ficou de boca aberta no segundo tempo quando Renato Paiva tirou o centroavante Mastriani e colocou o volante Barbosa. Uma alteração, no mínimo, inusitada. Mas que fez sentido para o treinador português.

“Nossa equipe estava demorando a fazer o gol. Depois, tem aquele processo: não faz, não fecha o jogo, sofre o empate e temos de ir de novo atrás. Quando fizemos o gol, pensei que jogamos domingo com uma viagem e já estávamos jogando outra vez. Marlon, Gregore, Telles e Jair são os atletas que jogam sempre. O Mastriani já tinha feito 60 minutos, então houve um momento em que eu quis ter uma equipe mais compacta. Sabia que o Ceará iria atrás do resultado e que abriria espaços. Optei por colocar o Danilo Barbosa ao lado do Gregore para fechar aquela porta da zona anterior, somado ao Marlon, que estava fresco. Pedimos para ele andar em zonas onde ele tinha acabado de fazer o gol. A partir daí, jogar com agudos, com o Nathan, Arthur, com o Igor, esperando que o Ceará arriscasse mais um pouco”, justificou.

Apesar do gol, a torcida do Botafogo está reticente com Mastriani. Na saída do Colosso do Subúrbio, o J10 flagrou alvinegros pedindo para Paiva devolver o centroavante uruguaio ao América-MG. Mas a fera pertencia ao Paranaense antes de chegar ao Mais Tradicional.