Novo reforço, zagueiro brasileiro comenta chegada ao Shimizu S-Pulse, do Japão

Após quatro temporadas e meia atuando no DAC 1904, da Eslováquia, o zagueiro Mateus Brunetti é o novo reforço do Shimizu S-Pulse, do Japão, para a sequência da temporada 2025.

No Leste Europeu foram 116 jogos disputados, tornando-o o brasileiro com mais jogos disputados na história do clube e ídolo da instituição. Agora, aos 25 anos, Mateus chega ao time de Shizuoka com a missão de tornar ainda mais forte o sistema defensivo da equipe na J-League.