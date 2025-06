Neymar falta ao treino para ir ao consulado dos EUA no Rio

Neymar faltou ao treino do Santos, na manhã desta quinta-feira (5), para ir ao Rio de Janeiro resolver a burocracia sobre seu visto de entrada nos Estados Unidos, no consulado americano. O jogador, no entanto, pediu à diretoria para se ausentar e participará da atividade prevista para a tarde.

Emsua aeronave particular, Neymar seguiu para o Aeroporto Santos Dumont e, em seguida, foi ao consulado. A previsão é de que ele volte ao CT no fim da tarde para retomar os treinamentos com o elenco. Jogador e clube já negociam a renovação do contrato, que vai até 30 de junho.