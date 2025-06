Marido de Renata Silveira aplica ‘desafio do Arrascaeta’ à narradora da Globo; veja vídeo

O marido da narradora Renata Silveira, Leandro Guimarães, está prestes a iniciar uma ‘trend’ nova no TikToK. Isso porque a casa do casal agora detém uma ‘nova regra’ a cada gol de Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, no Brasileirão. Detalhada em vídeo no perfil pessoal da locutora, a proposta ocorreu após a ida do empreendedor à Rio Sucrée — confeitaria do uruguaio no Rio de Janeiro.

“Fiz um vídeo para dizer que vou ficar pobre. Meu marido conheceu a confeitaria do Arrascaeta e cismou que a cada gol do Arrascaeta, vai comprar bolo. O cara só é o artilheiro do Brasileiro. Hoje, aliás, chegou com um doce. Delicioso. Agora conheceu a confeitaria e cismou que vai fazer isso a cada gol. Na verdade, ele está doido para encontrar o Arrascaeta lá. Eu mereço? Vou te contar”, brincou Renata.

A preocupação financeira da narradora tricolor tem fundamento. Afinal, a temporada atual já desponta entre as mais impactante do uruguaio no clube. Artilheiro do Rubro-Negro no Brasileirão — nove gols em nove jogos disputados —, ainda acumula quatro assistências.

Para se ter ideia, o camisa 10 participou diretamente de dez gols nos sete compromissos mais recentes do Brasileirão. Foram sete tentos e três assistências aos companheiros. Os números, em comparação com temporadas anteriores, fazem desta a segunda mais prolífica desde 2019.