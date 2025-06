Inzaghi assume o Al-Hilal e vira o segundo técnico mais bem pago do mundo

Italiano vai receber US$ 29 milhões (cerca de R$ 167 milhões) por ano e comandará o clube saudita no Mundial de Clubes

Simone Inzaghi é o novo técnico do Al-Hilal e tornou-se o segundo treinador mais bem pago do mundo. De acordo com informações do jornal francês ‘L’Équipe’, o italiano vai receber um salário anual de 29 milhões de dólares (cerca de R$ 167 milhões) no clube da Arábia Saudita, ficando atrás somente de Diego Simeone, do Atlético de Madrid.

Vice-campeão da Champions League com a Inter de Milão, Inzaghi assinou um contrato de dois anos e terá a missão de comandar o Al-Hilal na próxima edição do Mundial de Clubes. Ele assume o lugar de Jorge Jesus, que foi demitido ao fim da última temporada saudita.