Governador do Rio vê ‘dificuldade’ em venda de naming rights do Maracanã

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que ainda não tem posição oficial a respeito da venda dos naming rights do estádio do Maracanã, que hoje é pela gestão de Fluminense e Flamengo. Ele afirmou que vê cetiscismo e dificuldade pelo estádio ser tombado. A declaração aconteceu em evento com os clubes na Lagoa, nesta quinta-feira (5).

“Até agora não teve conversa alguma. Não obtive resposta, mas já pedi um estudo do edital (de licitação do Maracanã) para ver se isso é possível. Fiquei sabendo pela imprensa. Até agora os clubes não formalizaram. Eu vejo com um pouco de ceticismo e dificuldade pelo fato de o Maracanã ser todo tombado. Tem que ver na legislação. O Maracanã é a casa do futebol brasileiro. Não sei se a torcida se acostumaria a chamar de outro nome. Mas o diálogo está 100% aberto”, afirmou Cláudio Castro ao “ge”.