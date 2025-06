Globo chama ex-jogadores para participar de programas durante Mundial de Clubes

O Grupo Globo decidiu convidar ex-jogadores ilustres para serem comentaristas durante a disputa do novo Mundial de Clubes. No caso, a intenção da empresa foi chamar antigos atletas marcantes das equipes que disputarão o torneio para participar de programas do SporTV, como uma espécie de embaixadores. Assim, Loco Abreu será o representante do Botafogo, Rafinha, do Flamengo; Washington, do Fluminense; e Evair, do Palmeiras.

A propósito, o ex-atacante Rafael Sóbis com passagem pelo Tricolor das Laranjeiras será integrante provisório da atração “Fechamento SporTV” neste mesmo período. A informação é do portal “Léo Dias”. A Globo também já escolheu os narradores que atuarão em transmissões do campeonato.