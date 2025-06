Fluminense acerta renovação de contrato de Davi, filho de Felipe Melo

Jovem, que integra a equipe sub-20 do Tricolor, assina novo vínculo que vai até o fim de 2026 e aparece nas imagens ao lado do pai

O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (5), no Centro de Treinamento Carlos Castilho, a renovação de contrato do volante Davi Melo, filho do ex-zagueiro Felipe Melo, atual comentarista do SporTV. Nesse sentido, o jovem, da equipe Sub-20, assinou o novo vínculo que vai até o fim de 2026.

“É muito boa a sensação de estender meu vínculo e continuar escrevendo minha história pelo Fluminense. Sou muito feliz aqui, e o clube sempre me ajudou a evoluir e crescer. Grato a Deus por isso e pela oportunidade de seguir essa trajetória”, declarou o Moleque de Xerém, acompanhado de seu pai.