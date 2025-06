Flamengo vê Mundial de Clubes como vitrine a Wesley

Rubro-Negro espera uma proposta de clube da Premier League do Campeonato Espanhol após torneio nos EUA pelo lateral-direito

De acordo com o pensamento da diretoria, o Flamengo acredita que consegue vendê-lo por algo entre 35 a 40 milhões de euros (R$ 225 milhões a R$ 257 milhões). No entanto, ainda não recebeu nenhuma oferta nestes valores.

Wesley teve uma queda de rendimento nas últimas partidas e vê a sombra de Varela em sua posição. Contudo, ele ainda é titular da posição no comando de Filipe Luís. Ele se destaca por sua capacidade de ataque e velocidade na construção das jogadas.

Wesley e staff esperam uma proposta de um clube da Premier League, competição da Inglaterra. Além disso, os agentes também gostam do Campeonato Espanhol. Recentemente, Wesley foi eleito o melhor lateral sub-23 fora da Europa em um estudo pelo Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory).

Afinal, desde o ano passado o Flamengo já recebeu propostas da Europa por Wesley. A do Zenit, da Rússia, foi a mais tentadora. O clube russo, afinal, fez uma proposta de 25 milhões de euros (quase R$ 159 milhões na cotação atual) para contratar o jovem atleta.

O Rubro-Negro está no Grupo D junto com Chelsea, da Inglaterra, Espérance, da Tunísia, e Los Angeles, dos Estados Unidos. O clube carioca inicia sua caminhada no dia 16 de junho contra o time tunisiano, às 22h, na Filadélfia.

Wesley na Seleção

Wesley, aliás, terá mais uma grande vitrine com a Seleção. O jogador foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Este é o segundo período dele com a seleção brasileira principal.

