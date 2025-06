Flamengo negocia contratação de Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou

Clube corre contra o tempo para fechar com meia, que tem facidade para driblar e já foi chamado de 'Neymar colombiano' no início da carreira

De acordo com o site “Goal”, o Dínamo Moscou pediu uma oferta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões) para vender o jogador. O Flamengo, afinal, tenta reduzir este valor. As conversas seguem em andamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jorge Carrascal tem facilidade de atuar nas duas pontas e uma das características é o drible. Aos 27 anos, ele atuou em 35 jogos na Rússia e marcou oito gols, além das três assistências. Antes do Dínamo, Carrascal jogou pelo CSKA, clube em que disputou 45 jogos e marcou sete vezes. Ele chegaria ao Rubro-Negro como opção de Arrascaeta

O jogador iniciou sua carreira no Millonarios (Colômbia). No entanto, ele ganhou destaque no River Plate (Argentina). Aliás, Jorge Carrascal recebeu o apelido de “Neymar colombiano” no início da carreira pelo penteados ousados e descoloridos.

Se o Flamengo concretizar o acordo, Carrascal será o segundo jogador confirmado para jogar o Mundial de Clubes. Afinal, o Rubro-Negro já fechou a contratação do volante Jorginho, que estava no Arsenal e chega ao Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (6).