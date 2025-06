Flamengo define número da camisa de Jorginho

Jorginho rescindiu antecipadamente o contrato com o Arsenal para jogar o Mundial de Clubes. Além disso, ele abriu mão de aproximadamente 500 mil libras (R$ 3,8 milhões na cotação atual) do que tinha para receber dos Gunners.

O Flamengo já definiu o número da camisa de Jorginho. O volante, que estava no Arsenal, vai utilizar a camisa 21 no decorrer de sua passagem pelo clube rubro-negro. O jogador desembarca no Rio de Janeiro na madrugada de sexta-feira para fazer os exames médicos e, se aprovado, assinar o contrato de três anos com o clube.

Além disso, o volante vai receber o salário mais alto da história do clube. Ele embolsará R$ 109 milhões em 37 meses de contrato. Desta maneira, será R$ 2,9 milhões contando a remuneração mensal de salário, imagem e todos encargos.

Jorginho integrará a delegação do Flamengo na viagem aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. A estreia do Rubro-Negro na competição está marcada para acontecer no dia 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia.

Nascido em Imbituba, Santa Catarina, o atleta, aliás, nunca atuou profissionalmente no Brasil. Ele começou a ganhar destaque no sub-16 do Verona, da Itália, em 2007. Seis anos depois, ele foi para Napoli e ainda defendeu Chelsea e Arsenal. Naturalizado italiano, Jorginho, assim, também defendeu a seleção azurra 57 vezes.