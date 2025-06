Ex-Santos, Jobson avalia melhor temporada da carreira no futebol saudita

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Avalio da melhor forma possível. Foi um ano muito positivo, com bons números, e conseguimos atingir o primeiro objetivo, que era chegar aos playoffs. Infelizmente, por questões extracampo, acabamos sendo desclassificados. Acredito que tínhamos condições de conquistar o acesso, mas foi uma temporada muito boa. Pude me destacar com boas atuações. Enfrentamos clubes da primeira divisão, com orçamentos maiores, e conseguimos vencer “, afirmou Jobson.

Com 33 partidas disputadas, Jobson viveu sua temporada mais produtiva em termos de números. Ele atribui esse bom momento à sequência de jogos sem lesões. O volante relembra, inclusive, a boa fase vivida no Santos, interrompida por uma lesão antes da final da Libertadores de 2020.

“Acredito que foi minha melhor temporada na carreira. Tive uma sequência muito boa. Infelizmente, nos anos anteriores, quando estava em boa fase, acabava me lesionando. No Santos, eu vinha em evolução e, nas vésperas da final da Libertadores, me machuquei. Nestes dois anos na Arábia Saudita, consegui jogar todas as partidas sem lesões e, consequentemente, meus números melhoraram”, destacou.