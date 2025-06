Europeus dominam em estreantes no Mundial de Clubes da Fifa

O Mundial de Clubes da Fifa terá sua primeira edição em formato de Copa do Mundo em 2025. Assim, 32 clubes se dividem em oito grupos, com equipes de todos os continentes do globo.

Mas você, Joganauta, saberia dizer quais destes 32 são estreantes em Mundiais? Levando em consideração, é claro, o formato adotado pela Fifa, que começou em 2000, em versão realizada no Brasil e vencida pelo Corinthians em final contra o Vasco, no Maracanã. Venha com o Jogada10 para saber e matar sua curiosidade.