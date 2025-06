Estreia de Ancelotti: fatos da relação entre treinador e jogadores brasileiros

O jogador brasileiro que mais marcou a carreira de Carlo Ancelotti foi Kaká, até o momento. O ex-meia é o brasileiro com mais jogos e gols sob o comando do italiano (269 partidas e 90 gols). Os dois trabalharam juntos no Milan por seis temporadas. Diante disso, o ex-jogador chegou a ser cogitado para entrar na comissão do italiano na Seleção Brasileira.

A era Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira vai começar nesta quinta-feira (5) contra o Equador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Para marcar o dia histórico, há sete fatos que resumem a relação entre o treinador e os jogadores nascidos no país. O levantamento foi realizado pelo “Bolavip”.

Curiosamente, o maior artilheiro brasileiro sob o comando do treinador foi o meia Nenê. O jogador, hoje no Juventude, fez parceria com o italiano no PSG. Na ocasião, marcou 19 gols em 35 partidas. O número impressiona por ser superior ao de atacantes como Vini Jr, Rodrygo, Ronaldo Fenômeno, Richarlison e Alexandre Pato.

Quem teve o pior aproveitamento, considerando apenas jogadores com 30 partidas ou mais sob o comando do técnico, foi o atacante Bernard, atualmente no Atlético-MG. Ancelotti e o jogador, no entanto, estiveram juntos no Everton. Foram apenas 40% de aproveitamento de pontos.

Jogadores de Seleção na mão de Ancelotti

Carlo Ancelotti, afinal, treinou 22 jogadores brasileiros que disputaram ao menos uma Copa do Mundo na carreira. Maior destaque para Cafu e Thiago Silva, que disputaram quatro Mundiais.

Na última Copa do Mundo, no Qatar, Tite, portanto, convocou seis jogadores que passaram ou estavam nas mãos de Carlo Ancelotti. Eder Militão, Rodrygo e Vini Jr eram jogadores do Real Madrid na ocasião. Casemiro, Thiago Silva e Richarlison, por fim, tiveram experiência com o “professor”.