Espanha vence a França em jogo espetacular e vai à final da Liga das Nações

A final da Liga das Nações está definida. Em uma partida espetacular, a Espanha venceu a França nesta quinta-feira (5) e vai encarar Portugal na grande decisão. Lamine Yamal, com dois gols marcados, comandou a vitória por 5 a 4 na MHPArena, em Stuttgart, e segue como forte candidato ao prêmio Bola de Ouro. Além do jovem de 17 anos, Nico Williams, Pedri e Merino completaram o triunfo espanhol. Por outro lado, Mbappé, de pênalti, e Cherki, em sua estreia na seleção francesa, recolocaram os franceses no jogo. Na reta final da partida, os franceses foram valentes e descontaram o placar com gols de Dani Vivian (contra) e Kolo Muani.

Na segunda etapa, tudo parecia ficar ainda mais complicado para os franceses e a Espanha foi fatal. Logo aos oito minutos, Lamine Yamal foi derrubado por Rabiot na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio Yamal cobrou e anotou o terceiro dos espanhóis. Mas a seleção não parou por aí. No minuto seguinte, Nico Williams serviu Pedri na área e o jogador do Barcelona transformou a vitória em goleada. No entanto, outra penalidade recolocou a França no jogo. Mbappé chamou a responsabilidade, foi derrubado na área por Pedro Porro e converteu a cobrança aos 13 minutos. Os franceses até ameaçaram uma reação e levaram perigo com Doué. Mas o dia era de Lamine Yamal. O jovem de 17 anos ganhou na velocidade pelo lado direito e, de bico, anotou o quinto gol da Espanha.

As equipes demonstraram desde os primeiros minutos que fariam um grande jogo em Stuttgart. A França até finalizou mais que a Espanha, 13 contra 9, mas parou em uma grande atuação do goleiro Unai Simón. O jogo foi bem aberto, com chances dos dois lados, mas o ataque espanhol mostrou mais entrosamento e eficiência, marcando com Nico Williams e Merino. Destaque para o centroavante Oyarzabal, que deu assistência para ambos os gols.

De acordo com o ranking da Fifa, Espanha e França são as atuais segunda e terceira melhores seleções do mundo, respectivamente. Em primeiro lugar está a Argentina. A seleção espanhola venceu a última edição da Liga das Nações e também ganhou a Eurocopa 2024. Na semifinal da Euro, aliás, os espanhóis passaram pela equipe francesa com vitória de virada por 2 a 1.

Porém, a França não se rendeu e voltou a levar perigo com Dembélé, que acertou a trave. Em seguida, Cherki saiu do banco de reservas e anotou um golaço em sua estreia com a seleção francesa. Além disso, Dani Vivian, que também saiu do banco, tentou cortar um cruzamento para Mbappé e mandou contra a própria rede. Com o gol, os franceses tiveram um momento de esperança e Kolo Muani, nos acréscimos, anotou o quarto gol da França. Contudo, o placar de 5 a 4 prevaleceu até o apito final.

Espanha 5×4 França

Semifinal da Liga das Nações

Data e horário: quinta-feira, 05/06/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, na Alemanha.

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand (Dani Vivian, aos 31′ do 2t), Huijsen e Cucurella; Merino (Gavi, aos 45′ do 2t), Zubimendi e Pedri (Fabián Ruiz, aos 18′ do 2t); Lamine Yamal, Oyarzabal (Samu Aghehowa, aos 31′ do 2t) e Nico Williams (Dani Olmo, aos 18′ do 2t). Técnico: Luis de La Fuente.

França: Maignan; Kalulu (Gusto, aos 17′ do 2t), Konaté, Lenglet (Lucas Hernández, aos 26′ do 2t) e Theo Hernández; Koné e Rabiot; Dembélé (Kolo Muani, aos 30′ do 2t), Olise (Cherki, aos 18′ do 2t) e Doué (Barcola, aos 18′ do 2t); Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Gols: Nico Williams, aos 21′ do 1t (1-0); Merino, aos 25′ do 2t (2-0); Lamine Yamal, aos 8′ do 2t (3-0); Pedri, aos 9′ do 2t (4-0); Mbappé, aos 13′ do 2t (4-1); Lamine Yamal, aos 21′ do 2t (5-1); Cherki, aos 33′ do 2t (5-2); Dani Vivian, aos 38′ do 2t (5-3); Kolo Muani, aos 48′ do 2t (5-4).

Árbitro: Michael Oliver (ING).

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING).

VAR: Michael Salisbury (ING).

Cartões amarelos: Lamine Yamal, Gavi (ESP); Rabiot, Theo Hernández, Kolo Muani (FRA).