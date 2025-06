Equador x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta quinta-feira, 5/6, às 20h (de Brasília), Equador e Brasil jogam no estádio Monumental de Guayaquil. O duelo é pela 15ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. A ‘La Tri’ está na segunda colocação, com 23 pontos, e pode garantir uma vaga na Copa do Mundial de 2026 com uma combinação de resultados. Já a Seleção Brasileira, com 21 pontos em 4º lugar, terá a estreia de Carlo Ancelotti como treinador da Canarinho.

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva começa às 18h30, com o pré-jogo sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.