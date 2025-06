Emiliano Díaz conta que tentou levar Vegetti para o Corinthians

O camisa 99 recusou a proposta do ex-auxiliar técnico do Vasco

“Quis trazer ele para o Corinthians. Ele está muito vinculado ao Vasco. Eu brincava e ele (dizia): ‘É difícil, estou muito bem aqui, a família gosta do Vasco, sou capitão. Não sei se iria jogar, tem Yuri Alberto e Memphis’. Ele não quis sair do Vasco. Ele me falou que não. Eu sabia que era impossível, mas eu joguei a bola. É um jogador top”, disse ao Charla Podcast.

Emiliano Díaz, filho e auxiliar técnico de Ramón Díaz, revelou que tentou levar o atacante Pablo Vegetti para o Corinthians. No entanto, o camisa 99 do Vasco recusou a proposta.

Vegetti e Emiliano Díaz são amigos desde os tempos de Vasco. Quando Emiliano e Ramón foram demitidos, Vegetti chegou a aparecer dias depois em uma foto de aniversário do auxiliar.

As marcas de Vegetti

Pablo Vegetti alcançou 50 gols em 101 jogos oficiais com a camisa do Vasco. Assim, o atacante tem média de um gol a cada duas partidas. Na primeira temporada, fez 10 em 21 partidas. No ano passado, balançou as redes em 23 oportunidades, nas 54 vezes em que esteve em campo. Em 2025, já são 17 tentos em 26 partidas.