Em jogo com poucas emoções, Botafogo-SP e Coritiba empatam sem gols pela Série B

Coxa mostra superioridade, mas deixa a desejar nas finalizações e desperdiça chance de encostar no líder; Pantera sai provisoriamente do Z4

Botafogo-SP e Coritiba empataram sem gols na noite desta quinta-feira (5), na abertura da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto (SP), teve poucas emoções. Os paranaenses foram melhores em campo, porém faltou capricho nas finalizações. Quando os visitantes acertaram o alvo, pararam no goleiro Victor Souza.

Com o resultado, o Coxa desperdiça a oportunidade de encostar no líder Goiás e ainda pode sair do G4 em caso de triunfos de Novorizontino, Cuiabá, CRB e Remo na rodada. Por outro lado, os paulistas permanecem na briga contra a zona de rebaixamento.