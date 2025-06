Diretoria do Corinthians fará reunião para selar o futuro de Gustavo Henrique

Defensor mantém desejo em ficar no Timão, mas instabilidade política pode pesar na decisão do departamento de futebol

O Corinthians e os representantes do zagueiro Gustavo Henrique marcaram uma reunião para as primeiras semanas de julho, com o objetivo de decidir o futuro do atleta. Com vínculo até o fim da temporada, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Caso não haja entrave entre as partes, ambos devem reajustar suas expectativas. Segundo o portal ‘ge’, o desejo de Gustavo Henrique é permanecer no Corinthians, disputar espaço e renovar. Aos 31 anos, o zagueiro foi titular em boa parte do time.