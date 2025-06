Deschamps valoriza atuação da França após derrota para a Espanha

Técnico destaca desempenho da equipe em jogo eletrizante e defende Mbappé no comando do ataque

Em uma partida espetacular em Stuttgart, a França perdeu por 5 a 4 para a Espanha na semifinal da Liga das Nações, nesta quinta-feira (5). Apesar do resultado negativo, o técnico Didier Deschamps preferiu ver o lado positivo da atuação da seleção francesa. Ele destacou que a equipe criou mais chances que o adversário, mesmo com o placar desfavorável, e valorizou o empenho dos jogadores até o fim.

“Fico com sentimentos mistos. Fizemos muitas coisas boas, principalmente nos primeiros 20 minutos, quando controlamos bem o jogo. Mesmo com o placar largo, seguimos com nossa proposta. No fim, até conseguimos pressionar. Não estou sorrindo, claro, mas não tiro o mérito dos meus jogadores. É um grupo jovem e essa experiência vai servir”, afirmou.