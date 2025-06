CSA estuda vender mando campo contra o Vasco, pela Copa do Brasil

Após conhecer seu adversário pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o CSA avalia propostas para vender o mando de campo do jogo contra o Vasco. Assim, na noite desta quarta-feira (4), a presidente do clube, Mirian Monte, afirmou que o tema está em análise e passará por um debate interno. A informação é do portal “ge”.

De acordo com Mirian, a procura dos torcedores por ingresso e o aumento da capacidade do Estádio Rei Pelé, que está hoje em 13.800 mil pagantes, serão fatores essenciais para a decisão na mudança de mando.

“Em primeiro lugar, estaremos com o governador amanhã, para tratar sobre o patrocínio, e ali será uma oportunidade de pedir ajuda do governo na ampliação da capacidade do estádio, observados os limites de segurança. Além disso, a manutenção do jogo em Maceió dependerá de um esforço conjunto da diretoria e da torcida. Precisaremos vender antecipadamente os ingressos e esperaremos a adesão do torcedor”, concluiu.

Por fim, o clube entende que o valor de R$ 4,7 milhões para quem avançar às quartas de final traria um alívio financeiro no segundo semestre.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.