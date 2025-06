Com Dudu, Atlético Mineiro fará jogo-treino na Arena MRV

Reforço do Galo, atacante já está regularizado no BID; Jogadores com poucos minutos também vão ter oportunidades de atuar / Crédito: Jogada 10

O Atlético Mineiro vai realizar um jogo-treino neste sábado (7), contra o Paulista-SP, às 10h (de Brasília), na Arena MRV. A partida preparatória não vai contar com presença de público, mas Dudu poderá jogar. Reforço do Galo, o atacante já está regularizado no BID. Além dele, jogadores com menos minutagem também vai ter a oportunidade de atuar.